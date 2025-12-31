¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½ËÅÅ¤ò¸ò´¹¤·¡¢·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï½ËÅÅ¤Ç¡¢º£Ç¯2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥¶¤ÎÌÈ½ü¤Ê¤É¿Í¤Î¸òÎ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¡Ö¶ÛÌ©¤Ê¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤È¤â¤Ë¿·»þÂå¤ÎÃæ¥í´Ø·¸¤¬À®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¤è