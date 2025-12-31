Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯1·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¡£½àÈ÷¤È²¼ÀÑ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¡£Âç¤­¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ø¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤È¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ°¤­¤¬¸òº¹¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤­¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç»ö¤Ê·èÃÇ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏÄ¾´¶¤ÇÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê