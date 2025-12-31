Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£12R¤ÎSS²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë8Áª¼ê¤¬5RÈ¯ÇäÃæ¡¢ÁöÏ©¤Ë¤Æ¡Ö½Ð¾ìÁª¼ê¾Ò²ð¼°¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿8Àï»Î¡£¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÀî¸ý¤Ç¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ´¤ÆÀî¸ý¤ÎÁª¼ê¤¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤âÀî¸ýÀª¤¬·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ê2¡Ëº´Æ£Îå¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê3¡ËÀÄ»³¼þÊ¿¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤­¤Þ¤¹