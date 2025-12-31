»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢NISA¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍ¾¾ê»ñ¶â¤òNISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10Ç¯¸å¤Î»ñ»º³Û¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÄê¤¹¤ëÇ¯Íø¤´¤È¤Ë±¿ÍÑ·ë²Ì¤ÎÌÜ°Â¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤É¤âNISA¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¡ÈËè·î3Ëü±ß¡É¤ò¡ÖNISA¡×¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤é¡È10Ç¯¡É¤Ç¤¤¤¯¤é¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¡×¤Ç¤­¤ë¡© ³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤òÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤·