¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Âç³¢Æü¤Î12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë11»þ45Ê¬¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ò5»þ´Ö15Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁíÀª76ÁÈ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È²Î¾§¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCDTV¡×·çÀÊ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬ÏÃÂê¡Öµã¤±¤ë¡×¢¡¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á¡Ú¤¤¤¯¤¼¡ª2026¡ªÇ¯Ëº¤ì¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡Û