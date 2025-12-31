新しい年の始まりに、少し特別なスイーツを楽しみたい方へ。Café Kitsunéから、フランスの伝統菓子を和の感性で仕上げた新年限定スイーツが登場します。アートと暮らしが心地よく溶け合う空間で味わう一品は、自分へのご褒美にも、大切な人と分かち合うひとときにもぴったり。新春の幸せな時間を彩る、とっておきのガレットに注目です♡ 抹茶香る和風ガレット・デ・ロワ Café Kitsun