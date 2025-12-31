2025Ç¯¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¡ÖT&DÊÝ¸±¥°¥ëー¥× ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àï¸å¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤âÅÅ²½À½ÉÊ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È´ñÌ¯¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡Ä¡Ä¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûº£¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª1970Ç¯Âå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÝ½üµ¡¤ÎÆÈÁÏÅª¤¹¤®¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÁÝ½üµ¡¡¦ÀöÂõµ¡¡¦ÀðÉ÷µ¡¡Ä¡Ä²«ÎÐ¿§¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î²È