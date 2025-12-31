2025Ç¯12·î30ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤¹¤ë¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï20Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯12·î30Æü¸á¸å9»þ30Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èÈøÌî¤Î»ÔÆ»¤Ç¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à26ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢±¦º¿¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¤¹¡£ »ö·ï¤Ï¡¢Êª²»¤òÊ¹¤¤¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡¢110ÈÖ