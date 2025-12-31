¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Ûºß¥Ú¥ë¡¼ÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦°ä»º¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¶á¤¯¤Ç30Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Îó¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£