2025Ç¯¤Î½Õ²Æ½©Åß¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Î¾ð·Ê¤È´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¡¢Aile The Shota¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢±Ê±ó¤Î°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ê¥æ¥­¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Íò¡¢»³²¼ÃÒµ×¡¢King & Prince¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿­¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ë·È¤ï¤êJ-POP¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ëUTA¤È¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¡¢STARGLOW¤Ê¤ÉBMSG¤Î³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ëLOAR¡£Aile The Shota¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ëÊ¿