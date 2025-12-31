by ¤Û¤·¤Î¤ë¤ë2024Ç¯ÅÙÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸(Âè1031²óÁ´¹ñ¼«¼£Êõ¤¯¤¸)¤ÎÅöÁª·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡£1Åù7²¯±ß¤¬23ËÜ¡¢1Åù¤ÎÁ°¸å¾Þ1²¯5000Ëü±ß¤¬46ËÜ(1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È10²¯±ß¤ÇºòÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤¯Êõ¤¯¤¸»Ë¾åºÇ¹â³Û¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸)¡¢1Åù¤ÎÁÈ°ã¤¤¾Þ10Ëü±ß¤¬4577ËÜ(ºòÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸)¡¢2Åù1²¯±ß¤¬23ËÜ(ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê161ËÜ¸º)¡¢3Åù1000Ëü±ß¤¬92ËÜ(ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é9108ËÜ¸º)¡¢4Åù100Ëü±ß¤¬920ËÜ(ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê4Ëü5180ËÜ¸º)¡¢5Åù1Ëü±ß¤¬138ËüËÜ