¢¡Âè£·£µ²óÃæ»³¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ­¡ËÁ°Áö¤Î¿·³ãÌÆÇÏ£Ó¤ò£´Ï¢¾¡¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥«¥Í¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥é¥ó¥±¥ë¡Ë¤¬¡¢³èµ¤¤¢¤ëÆ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£Èþ±º¡¦£×¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£²ÉÃ£¸¡½£±£±ÉÃ£¸¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£Æ»Ãæ¤Ï¾¯¤·Æ¬¤Î¹â¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ï¿­¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±