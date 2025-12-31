½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤Êª¡×¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤Êª¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£»É¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥³¤Ç¤¹¡×¤È¥¿¥³¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÀ¸¥¿¥³»É¤·¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶¶ËÜ¡£MC¤Î¡ÖDOMOTO¡×Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡Ö»ä¤â¹¥¤­¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼