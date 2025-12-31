Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢Éâµ¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÅ¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¼ïÎà¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢É÷Â¯ÄÌ¤¤¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÉ×¤ËºÊ¤¬¥­¥ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É÷Â¯ÄÌ¤¤¤òÀµÅö²½¡ÖÉ×¤¬ÌëÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿åÅû¤ä¤ªÊÛÅöÈ¢¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Î¥«¥Ð¥ó¤«¤é½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é