Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¾¥È¥ì¡£¡Ö¤¤¤¶»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÇ¾¥È¥ì8Áª¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÔ½¸Éô ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÇ¾¥È¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© º´Æ£¤µ¤ó¸ÄÊÌ¤Ç¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¸ÄÊÌ¡Û ¡¦