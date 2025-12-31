ÇÐÍ¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ß·¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú2025Ç¯²ó¸Ü¡Û¥¤¥Á¥íー»áÅÂÆ²Æþ¤ê¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Þ¤Ç¡Ä¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä10Âç¥Ë¥åー¥¹ ¡Ö#Í­ÇÏµ­Ç° ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë·ë¤Ó¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ä¹ß·¤Î¼Ì¿¿¡£²°³°ÀÊ¤«¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥Íー¥¸