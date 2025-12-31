¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥óÇ¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÂçÊª²Î¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÉ¹Àî¤­¤è¤·¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡ÖÂçÊª²Î¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¹Àî¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åçºê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ªÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö½÷¾­¤Ï·ë¹½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÉ¹Àî¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Åçºê