¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê35)¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌóºÆÊÔ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¸½ÃÏ»þ´Ö30Æü¡¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥µ¥à¡¦¥Ö¥é¥àµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ç¤¢¤ëÍèµ¨Ç¯Êð3800Ëü¥É¥ë¤Ïº£¸å3Ç¯¡Á5Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊ¬³äÊ§¤¤¤µ¤ì¤ë¡£·Á¼°¾å¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤ÏÍèµ¨¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ë60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï40¿ÍÏÈ¤Î¶õ¤­¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾å¡¢ºâ