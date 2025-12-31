¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£30Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÆÀ°Õ¤ÎCK¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ