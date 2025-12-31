Ä¶¹ë²Ú²Î¼ê¡ãÌ´¤Î¶¥±é¡ä¤Ç2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡ª¡ª¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²ÎÈÖÁÈ¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëËÜÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÌ¾¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¢ãÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¢ä¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç