¡ÖÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢Åü¼Á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅü¼Á¤ò²æËý¤¹¤ì¤Ð»é¼Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¤ÎÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÅü²½¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÈ¬ÌÚ²íÇ·ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¡ØÅü¼Á¡áÆÇ¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¹­¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢Åü¼Á¤À¤±¤¬Åü²½¡ÊÏ·²½¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢È¬ÌÚÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø