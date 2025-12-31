Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯1·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÏÇÀ±¤Î°ÜÆ°¤¬´°Î»¤·¤Æ¡¢±¿µ¤¤Ï¿·¤·¤¤Î®¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£1·î¤Ë³¤²¦À±¡¢2·î¤ËÅÚÀ±¡¢4·î¤ËÅ·²¦À±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢6·î½ª¤ï¤ê¤Ë¹¬±¿¤ÎÀ±¡¦ÌÚÀ±¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢Æ±Ä´¤«¤é¸ÄÀ­¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Û£Ëæ¤µ¡¢ÊÝ¿È¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤«¤éÁá¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¿Í¤¬Âç¤­¤Ê¥Ä¥­¤ò¤Ä¤«¤à¤Ï¤º¡£¼é¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Ø¡¢°Õ¼±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·