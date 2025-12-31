°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¼ç±é¤Î½ª³è¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬£±·î£³Æü¡¢Á´ÏÃ°ìµóºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î»³¸ýÌÄ³¤¤Ï39ºÐ¡£°¦Ç­¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÈ¿È¤ÎÇìÊì¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö1¿Í¤Ç»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æº§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿ÌÄ³¤¤Ï¡¢º§³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ª³è¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡½¡£¿Æ¤Î²ð¸î¡¢Ï·¸åÈñÍÑ¡¢¾®¸ÈÌäÂê¡£¤è¤ê¤è¤¯»à¤Ì¤¿