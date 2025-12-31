¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏÆé¤ÈÆüËÜ¼ò¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡Ö¼ò½è Æé¾®²° 2026 supported by ¥À¥¤¥·¥ç¡¼¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë ¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡ªÅ¸³«Í½Äê¤Î°ìÇÕÆé°ìÍ÷¢£º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î³«ºÅº£²ó10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¼ò½è Æé¾®²° 2026 supported by ¥À¥¤¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¡È±ã ¡Ýutage¡Ý¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î²ñ¾ì