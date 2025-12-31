¤Þ¤â¤Ê¤¯¤ªÀµ·î¡£¿·Ç¯¡¢½é¤â¤¦¤Ç¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤µ¤¤Á¬ÍÑ¤Ë¸Þ±ß¶Ì¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿À¼Ò¥½¥à¥ê¥¨¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤µ¤¤Á¬¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤«´·½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Þ±ß¡á¤´±ï¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤µ¤¤Á¬¤Î¶â³Û¡£ËÜÅö¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡ÒÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ó¶â³Û¤òÇ¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤ª¤µ¤¤Á¬¤Î¶â³Û¤Ë·è