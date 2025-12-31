¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿HII¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¡ËÎÎ°è¡ÖN159¡×¡£¤«¤¸¤­ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¦Ìó16Ëü¸÷Ç¯Àè¡¢Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡ÊÈ¼¶ä²Ï¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÉý150¸÷Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹­Âç¤ÊÎÎ°è¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î°ìÉô¡£ÀÖ¡¹¤ÈÃå¿§¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Âç¥Þ¥¼¥é¥ó