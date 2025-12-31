ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð£³»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö°ìÌÐ£Ö£Ó»³Æâ¹¥´¶ÅÙÄã¤¤Êý¤¬¾¡¤ÁÂÐ·è¡×¤ò¿Ê¹Ô¡£·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÌÐ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬£µ£·¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ»³Æâ£´£³¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤ÂÐ·è¡×¤Ï»³Æâ¤¬À©¤·¤¿¡£»³Æâ¤Ï¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿´é¤Ç°ìÌÐ¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿Í¤ä¤Ç¡©ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡©¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡ªÅÓÃæÂàÀÊ¤â¡×