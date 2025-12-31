¤¢¤Î¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³Ú¶Ê¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÆÉ¤ß¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Ò¤È¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÇ¯Æâ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕÈ¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Î°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Ò¤È¤³¤È¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Öºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡ØÀµÄ¾¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó·ù¤¤¤À¤±