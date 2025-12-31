¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNight of the Samurai¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½ÀïÄ¾Á°¤Î¡È¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ëÇØ¶Ú¡É¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁê¼êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©w¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î³»¡× °æ¾å¤ÏÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£X¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å