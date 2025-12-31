º£Ç¯¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤À¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¡¢¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤ÎÂç¸¶Í¥°ì¡¢£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¡¢¥×¥ê¥º¥ó¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÎµÂç¡¢ºÇ¶¯¤Î¾±ÅÄ¤Î£¶¿Í¤¬È³¶â£±£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢£²·î¤Ë³èÆ°¤ò¼«½Í