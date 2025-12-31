¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÍ­ÎÁ¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£°ìºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷À­ÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢Æ±»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤é¤ËÌó£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨