Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡á2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¡ÖPlay Back 2025¡×¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ºòÆü¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î3Ç¯Ï¢Â³¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¥ß¥»¥¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î2025Ç¯¤ÏÅÜÅó¤Î³èÆ°¤Ç½ª»ÏÏÃÂê¤òºî¤Ã¤¿¡£1·î¤ÎNHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢4·î