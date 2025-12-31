¥ê¥¯¥¹¥¿¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¿À¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¡×¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿À¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Í¡¦¤ª»û¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯½é·Ø¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Ê¤ª»û¡ËÇ¯´ÖÁí¹ç¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ÎÅìÆüËÜ¥Ù¥¹¥È20¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÅìÂç»û¡¢Ë¡Î´»û¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªTOP20¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ªÅìÆüËÜ¥Ù¥¹¥È20¤â²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¥æ¡¼