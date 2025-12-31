¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¦¥ë¥à¥Á»Ô¤È°Óàµ¡Ê¥í¥×¥Î¡¼¥ë¡Ë¸©¤ò·ë¤Ö±¨°Ó¹âÂ®Æ»Ï©¤¬26Æü¡¢Á´Àþ¤Ç³«ÄÌ¤·¤¿¡£Å·»³»³Ì®¤ÎËÌ¤ÈÆî¤Î·ë¤ÓÉÕ¤­¤Ï¤è¤ê¶ÛÌ©¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£¶è¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö´Ñ¸÷¤Ë¤è¤ë¿·áÅ¿¶¶½¡×ÀïÎ¬¤È¤âÅª³Î¤Ë¹çÃ×¤·¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Çò»Ö¶¯¡Ë