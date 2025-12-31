2025Ç¯1·î30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä5ËüÂæ¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤Ç¼õÃíÄä»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¹¥º¥­ ¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡£»ä¤Ï1·îËö¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¾¦ÃÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¥Þ¥É¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£Åö½é¤Ï·î1200Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¥¹¥º¥­¤ÏÂÎÀ©¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ·î3300Âæ¤ËÁý»º¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢µÞ¥Ô