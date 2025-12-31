¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¶âß·»ÖÆà(C)Getty Images2025Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î12¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦ÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¢9·î11¡Á14Æü¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¶âß·»ÖÆà¤À¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î30ºÐ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢¡È»Õ¾¢¤Î¡É¿½¥¸¥¨¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊúÍÊ¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Õ¾¢¤È¤ÎÎÞ¤ÎÊúÍÊ¤â¡Ä¥Ä¥¢¡¼½éV