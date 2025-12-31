ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎX¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç13¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥±¥ê¡¼¤Ï3ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2.03¤ÎËÉ¸æÎ¨¤òµ­Ï¿¤·¡¢2018Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2020Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È