¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å1»þ¤«¤éÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸á¸å1»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å7»þº¢¤Þ¤Ç¤ÎÌó6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖABEMA¡×¤ÇÁ´ÊÔÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£½Ð±é¼Ô¡¦ÈäÏª³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ØÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÙÈäÏª³Ú¶Ê¡¦¶Ê½ç¡¦ÁÈÊ¬¤±°ìÍ÷¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ê°Ê²¼¡¢¤â¤â¥¯¥í¡Ë¤¬º£Ç¯¤âÂç³¢Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬