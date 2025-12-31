¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÍ­µÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÍ­µÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð²ñ¼Ò¤Ï¡¢Í­µÙ¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÍ­µÙ¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¤â¤Ë¡¢ÉÕÍ¿Æü¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Ç¯¼¡Í­µëµÙ²Ë¤È¤Ï Ç¯¼¡Í­µëµÙ²Ë¡ÊÍ­µÙ¡Ë¤È¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¶ÐÂ³¤·¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤ò²óÉü¤·¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë