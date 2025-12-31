¤³¤ì¤«¤é¤¬´¨¤µ¤ÎËÜÈÖ¡ª¤½¤³¤ÇËÉ´¨¤Ç¤­¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ♡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¦¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê2way¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯♡ ¶Ë¾®¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤¬¤­¤é¤á¤¯±Ç¤¨¥Ë¥Ã¥È♡ ¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ëV¥Í¥Ã¥¯¥·¥ã¥®ー¥Ë¥Ã¥È¡¿Mila Owen ¤æ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤­¤ì¤¤¤á¤Ë¤âÃå¤³¤Ê¤·