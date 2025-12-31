¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê36¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¤Î¶¦±é¼Ô¤¬¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¤¢¤Î¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¦±é¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡Ö¶¦±é¤·¤¿¸å¡¢¤´ÈÓÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©¼ã¤¤»Ò¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ