¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Áª¼ê¤¬¹ç³ÊÇ¯ÅÙNo.1¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤Ã¤¿¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥×¥íÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë98´üÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏµÈ¢®¥Þ¡¼¥Ê¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡ÄÅö»þÃæ³Ø2Ç¯¤ÎµÈ¢®¥Þ¡¼¥Ê²­Æì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2007Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç7ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Î¡Ö²­Æì¸©Ì±¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â¹»3Ç¯¤Îº£