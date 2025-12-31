º£µ¨¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø³¤³°½÷»Ò¡¦¸åÊÔ¡Ù¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ö¥³¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á¤Ç´¿´î¤ÎÎÞ¢£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼ºÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°104°Ì¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤¬115°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬132°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×80¤Þ¤Ç¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤ËÆþ¤ì¤º¡£¥·¡¼¥É¸¢