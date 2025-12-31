2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ in ¤°¤ó¤Þ¡ÊÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡£·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î£·¶è´Ö100km¡Ë¡£12·î30Æü¤Ï´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9·î¤ËÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Ï1¶è¤Ë»°±ºÎ¶»Ê¡Ê23¡¢SUBARU¡Ë¡¢¿¹ÆäÌé¡Ê26¡¢Honda¡Ë¡¢µÈÅÄ祐Ìé¡Ê28¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢2¶è¤Ë¤âÎëÌÚ²ê¿á¡Ê24¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê26¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¡¢