Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢²Î¾§Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤È¡È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ûº£Ç¯¤âÌ¾¾ìÌÌ¤¬Â³¡¹¡ª¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¥·¥ç¥Ã¥ÈÀî¸ý¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡©¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Ê¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É