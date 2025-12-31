¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÇä¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¤¢¤Î¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤Ï¡Ö6¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤­¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î6¿Í¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£Ê¡Î±¤Ï¼ãÄÐ¤È½é¶¦±é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¤Î¤³¤Î