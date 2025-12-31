¡ÚÅÚÉ¶¤Î¿¼ÁØ£²£°£²£µ¡Ê²¼¡Ë¡Û£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¼¤á¤È¤Ê¤ë£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢³Ñ³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÇÈÄÎÏ»Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¤Ø¾º¿Ê¡£¼¡¤Î²£¹Ë¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿Ê¢¶Ú¤äÇØ¶Ú¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Äã¤¤»ÑÀª¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤À¡£»Õ¾¢¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢³Ñ³¦¶þ»Ø¤Î¶È»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤¿¤À¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ø