¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯12·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯¤Ç¡Ö¿Ê²½¡×¤·¤¿¥Ð¥­¥Ð¥­ÆùÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö2024¢ª2025¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2024¢ª2025¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î2Ëç¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Î¶ÚÆù¤Î°ã¤¤¤ò¸ø³«¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¡Ö¿Ê²½¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1ËçÌÜ¤Î¡Ö2024¡×¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ÎÁ°