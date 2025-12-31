¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸µÁÊì¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿µÁÉã¡£°­¤¤¤Î¤ÏµÁÊì¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¤ß¤æ¤­¤À¤È¼þ°Ï¤Ë¿¨¤ì²ó¤ëµÁÉã¤Ë¡¢µÒÀè¤Î½÷À­´ÉÍý¿¦¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þÂåºø¸í¤ÊÂÖÅÙ¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹µÁÉã¤ÎËöÏ©¤Ï¡Ä¡£º£¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÆ±µï¤ò´«¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ­¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤À