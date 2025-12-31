¡ÖGoose house¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃÝÞ¼·Ä¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÝÞ¼¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢12·î¤Î´¨¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÆþÀÒ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿2